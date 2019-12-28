قالت الشرطة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، إن عددا من مثيري الشغب واصلوا أنشطتهم التخريبية في مركز للتسوق بمنطقة "شيونج شوي" اليوم، حيث اعتدوا لفظيا على المتسوقين وأجبروا المتاجر في المركز على الإغلاق.

وذكرت الشرطة، في بيان اليوم، أن مجموعة كبيرة من الملثمين تجمعوا في مركز "لاندمارك نورز" للتسوق، حوالي الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي، واقتحموا المتاجر وطلبوا من المتسوقين مغادرة المركز، ما أدى إلى إغلاق عدد من المتاجر، مشيرة إلى أن عناصر من الشرطة اضطرت للتدخل لإنفاذ القانون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت شرطة هونج كونج، أن مثيري الشغب تسببوا في تعطيل النظام العام في مركز التسوق بارتكابهم أعمالا غير قانونية، من بينها إلقاء مسامير حديدية داخل المتاجر، فيما لم تشر الشرطة إلى توقيف أي من مثيري الشغب المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية.

وبدأت المظاهرات في هونج كونج، قبل أكثر من ستة أشهر، احتجاجا على مشروع قانون، تم سحبه بالفعل، كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم للصين التي يتحكم الحزب الشيوعي في محاكمها، لكن المظاهرات تطورت منذ ذلك الحين لحركة أوسع نطاقا للمطالبة بالديمقراطية وتزايدت فيها المواجهات، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

ومن المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات على مدى الأيام القليلة المقبلة، بما يشمل احتجاجا أثناء العد التنازلي لبدء العام الجديد، ومسيرة في أول يوم في العام تنظمها جبهة الحقوق المدنية التي قد تجتذب مشاركة الآلاف.