أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم السبت في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأبرياء.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، عن تنديده الشديد بهذه العملية الإرهابية الجديدة في الصومال، متوجهًا بتعازيه لأسر الضحايا ولحكومة الصومال وشعبها، راجيا الشفاء العاجل للمصابين.

وجدّد العثيمين إدانة منظمة التعاون الإسلامي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، ودعمها لجهود الحكومة الصومالية في التصدي له ومكافحته.