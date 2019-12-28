لقي 19 عامل مصرعه، وأصيب 16 آخرين في حادث تصادم مروع لسيارتي نقل وأتوبيس يقل عمال لإحدى مصانع الملابس الجاهزة أمام نادي الأبطال بطريق "بورسعيد - دمياط".

وتبين من تحريات البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، أنّ سيارتي نقل اصطدمتا معا أمام نادي الأبطال غرب بورسعيد، فسقطا بدورهما على "ميني باص" كان يمر بجوارهما، حاملا 35 عامل بمصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى عدد من مستشفيات بورسعيد، وفحص فريق من الأطباء المصابين، ونقل الحالات الحرجة إلى الرعاية المركزة، كما جرى إيداع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.