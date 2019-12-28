شنت مديرية التموين بالغربية، حملة على مطعم شهير بمدينة طنطا، وضبط بداخله على 400 كيلو جرام، لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كان المحاسب محمد السيد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أصدر توجيهاته بتشكيل حملة برئاسة ياسر مراد، وعضوية صلاح الخطيب، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، وجرى التفتيش على مطعم شهير في شارع بطرس بمدينة طنطا، والمسؤول عنه "س. م"، وعثر على 400 كيلو جرام، لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحرر محضر رقم 36002 جنح قسم شرطة ثانِ طنطا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.