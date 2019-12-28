عرضت الإعلامية سارة حازم، تقريرا تليفزيونيا يرصد حصاد جهود الدولة خلال عام 2019 في القضاء على المناطق العشوائية الغير آمنة في مختلف محافظات الجمهورية،، وذلك على شاشة "DMC".

وذكر التقرير أنه تم القضاء على 357 منقطة سكنية عشوائية وغير آمنه كان الهدف الذي حددته الدولة ووضعت له خطة متعددة الأبعاد وشرعت في تنفيذها من خلال توفير أكثر من 220 ألف وحدة سكنية بتكلفة 31 مليار جنية لضمان حياة كريمة لهم.

وقال أحد المواطنين من الأسمرات خلال التقرير: "إحنا عايشين هنا في عيشه كريمة، في الأول مكناش لاقيين لا طرق ولا صرف صحي ولا أي شيء، كان عندنا مشاكل، هنا كل حاجة كويسة"، فيما قالت مواطنة أخرى: "فيه فرق شاسع، هناك كان عشوائيات بمعني الكلمة هنا فيه رقي، ألف شكر لأي حد مسؤول عن بناء الأسمرات دي وحط طوبه فيها".

وطبقا للخطط الرسمية التي وضعتها الدولة فإن عمليات التطوير استهدفت البشر قبل الحجر بعد تدريب سكان تلك المناطق وتوفير فرص عمل لهم بالتوازي مع تسكينهم في وحدات مناسبة ولائقة، حيث قال أحد المواطنين "حاسس إني عايش في كومبوند مش في شقق عادية".