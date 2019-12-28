تستعد الفنانة رحمة، لإطلاق أغنية جديدة، تحمل اسم "يا معلم"، ومن المُقرر طرحها بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة.

"يا معلم" من غناء رحمة، وألحان عزيز الشافعي، توزيع طارق عبد الجابر، ومكس وماستر شريف عبد الجابر.

"يا معلم" هي أغنية مقسوم شعبي تدور حول فكرة الجمع بين القوة والطيبة في رجل ما فترغب المرأة حينها أن تمتلك قلبه وتعرض عليه حبها، فتقول كلمات الأغنية: "م الآخر عوزاك يا معلم.. ده أنت هواك في القلب معلم.. وأنا وياك منك بتعلم.. بطمنلك وبسلم.. أوعي تفكر إني ها أسيبك.. وأنت في آخر الدنيا ها أجيبك.. ما أنت خلاص حطتني في جيبك.. هو أنا أقدر أتكلم".

وقالت المطربة رحمة، في بيانٍ صادر عنها إنها انتهت من تسجيل ومكساج الأغنية ومن المقرر طرحها هذا الأسبوع مع احتفالات السنة الجديدة.

وأعلنت رحمة نيتها النزول بأغنية سينجل كل شهرين مع نفس فريق العمل فالملحن عزيز الشافعي تعاقدت معه على أغنيتين حيث وجدت شخصيتها الغنائية من خلال كلماته وألحانه، وكذلك التوزيع الموسيقي لطارق عبد الجابر، لتصبح الأغاني المقبلة متنوعة بين الرومانسي والدراما والشعبي المودرن.