مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين في إطلاق للرصاص بولاية تكساس الأمريكية

قُتل شخصان إثر إطلاق مسلحين مجهولين الرصاص على مجموعة من الأشخاص أثناء تصوير مقاطع موسيقية بالقرب من مدينة هيوستون بولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن المسلحين أطلقوا الرصاص على المجني عليهم أثناء التصوير في ساحة انتظار للسيارات، ما أدى أيضا إلى جرح 7 أشخاص آخرين.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن عمدة المدينة أوضح - في تصريح صحفي - أن المسلحين اقتربوا من المشاركين في تصوير الفيديو، وهم من الإسبان وأطلقوا الرصاص عليهم، ثم فروا هاربين، فيما لم تتوافر أي تقارير عن أسباب إطلاق الرصاص.