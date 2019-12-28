أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن طرح عدد (7) فرص استثمارية على المطورين بنظام حق الانتفاع السنوي للمتر المربع لمدة (50) عاما ببعض المدن بمحافظات (الأقصر – الفيوم – الشرقية - البحر الأحمر - السويس - الوادي الجديد - بني سويف)، في ظل قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنمية وتطوير التجارة الداخلية والتي تهدف إلى رفع معدل نمو التجارة الداخلية وزيادة الاستثمارات وتحديث الأسواق وخلق فرص عمل جديدة.

وجاءت الفرص الاستثمارية على النحو الآتي:

- قطعة أرض بمحافظة الأقصر بمساحة 24 فدانا تقريبًا.

- قطعة أرض بمحافظة الفيوم بمساحة 38 ألف متر مربع تقريبًا.

- قطعة أرض بمحافظة الشرقية / بلبيس بمساحة 35 فدانا تقريبًا.

- قطعة أرض بمحافظة البحر الأحمر / الغردقة بمساحة 60 فدانا تقريبًا.

- قطعة أرض بمحافظة السويس بمساحة 30 فدانا تقريبًا.

- قطعة أرض بمحافظة الوادي الجديد بمساحة 100 فدان تقريبًا.

- قطعة أرض بمحافظة بني سويف بمساحة 133 فدانا تقريبًا.

على أن تقدم العطاءات على كامل مساحة الأرض أو جزء منها.

وجاءت شروط الحصول على الفرص كالآتي:

- قيمة كراسة الشروط 5000 جنيه جنيهًا بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% للنسخة الواحدة لكل موقع تسدد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع باسم جهاز تنمية التجارة الداخلية على العنوان: 4 طريق النصر تقطاع مكرم عبيد.

- قيمة التأمين الابتدائي (المؤقت): مليون ومائة ألف جنيهًا مصريًا لا غير لكل قطعة أرض ويستكمل في حالة الترسية إلى 10% من القيمة الكلية للتعاقد عن الثلاث سنوات الأولى.

- نسبة الزيادة السنوية: 5% مركبة "تراكمية" من إجمالي قيمة مقابل حق الانتفاع سنويًا.

- تقدم العطاءات في مظروف مغلق تسلم باليد لمقر الجهاز بمدينة نصر الإدارة العامة للشؤون الإدارية ولن يلتفت لأي عطاء يقدم بالبريد.

- آخر موعد لتلقي الاستفسارات يوم الإثنين الموافق 27 يناير 2020.

- تقعد جلسة الرد على الاستفسارات يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2020 في تمام الساعة 12 ظهرًا بقر الجهاز.

- الموعد النهائي لتلقي العروض يوم الخميس الموافق 5 مارس في تمام الساعة 12 ظهرًا بمقر الجهاز.

- موعد جلسة المزايدة العلنية للعروض المقبولة فنيًا طبقًا للوارد بكراسة الشروط يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020.

- لن يلتفت لأي عروض يتم تقديمها على غبر النماذج الأصلية المختومة والمرفقة بكراسة الشروط والمواصفات.

- مدة حق الانتفاع: خمسون عامًا.