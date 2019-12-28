قررت الحكومة السودانية تأجيل قرار رفع دعم المحروقات، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأكد وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس عادل علي إبراهيم، الحاجة لتحقيق تغيير كبير في مجال الطاقة والتعدين، وإحداث ثورة حقيقية بزيادة الإنتاج النفطي لتغطية حاجة البلاد من المنتجات البترولية وتشغيل المنشآت النفطية بطاقتها الكاملة من مصاف ومحطات ضخ وخطوط نقل وموانئ تصدير.

وقال الوزير السوداني في كلمة أمام ملتقى السودان الأول للنفط والغاز، الذي حضره عدد من الخبراء الدوليين والمحليين وقيادات قطاع الطاقة والتعدين بالسودان، إن التحديات الحالية في القطاع تتمثل في زيادة الإنتاج النفطي ليصل إلى (100) ألف برميل يوميا، وزيادة المخزون النفطي، وتوفير احتياجات البلاد من المنتجات النفطية بأقصر الطرق، واستغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط، والذي يحرق في الهواء وتقدر قيمته بـ10 ملايين دولار يوميا.

وشدد على التزامه بتنفيذ كافة التوصيات التي يخرج بها الملتقى، وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة لمواجهة التحديات في قطاع النفط والغاز.

من جانبه، أكد المدير العام للشركة الوطنية للبترول (سودابت) المهندس أيمن أبو الجوخ، أهمية عقد الملتقى الذي يُعنى بعرض كافة آراء الخبراء في مجال الطاقة في القطاعين العام والخاص؛ لوضع بناء نهضة قطاع النفط والغاز وإيقاف التدهور الذي حصل في قطاع النفط منذ انفصال الجنوب.