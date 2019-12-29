طلب إحاطة في البرلمان بعد وفاة طفلة بشبرا الخيمة بسبب "عملية لوز"

شهدت واقعة وفاة طفلة أثناء إجراء جراحة اللوز بأحد مستشفيات شبرا الخيمة الخاصة، تطورات جديدة، حيث تقدم الدكتور مهندس محمود عطية، عضو مجلس النواب عن الدائرة، بطلب عاجل لوزيرة الصحة لفتح تحقيق عاجل في الحادث.

وأشار النائب في طلبه، إلى أن المستشفى رفض استدعاء الطبيبة التي أجرت عملية اللحمية واستئصال اللوزتين، بعد حدوث مضاعفات للطفلة وإصابتها بنزيف للوقوف على حالة الطفلة ومحاولة إسعافها.

وطالب النائب بفتح تحقيق فوري وعاجل مع الطبيبة التي أجرت العملية ومع إدارة المستشفى أيضا.

كانت الطفلة "جوري رامي ربيعة" 5 أعوام، قد أجريت عملية اللحمية واستئصال اللوزتين بأحد المستشفيات الخاصة بشبرا الخيمة، في 7 من ديسمبر الجاري، وتعرضت إثرها لنزيف حاد وتم نقلها للمستشفى مرة أخرى، حيث قام الأطباء بإعطاء الطفلة "مضاد حيوي" وتم وقف النزيف، وكتبوا لها على خروج، وفور وصولها المنزل عاد النزيف مرة أخرى، لتعود الطفلة إلى المستشفى فتم إدخالها العناية المركزة ولكنها تتوفى بعد أسبوع من إجراء العملية.