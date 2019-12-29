استعرض الإعلامي عمرو أديب، تسجيلا مُسربا من اجتماع سري لقيادات التنظيم العالمي للإخوان في الخرطوم، يّكشف كيف سيطر الإخوان والبشير على السودان، وكيف قدموا الجماعة على الدولة، وذلك خلال برنامجه "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر".

وكان عمر البشر، رئيس السودان سابقا، قد قال خلال التسجيل: "عضو الحركة عندما نقول له خد بندقية واقف حارسا أمام هذا المبنى يبقى ياخد بندقية ويقف حارسا، هذا هو عضو الحركة، إذا لم يفعل فهو ليس عضوا بالحركة".

وأضاف البشير: "الذي لا يطيع الأمر في المنشط والمكره مالم يكن في المعصية ليس عضوا بالحركة، لازم نكون واضحين جدا، عضو الحركة عندما نقول له احمل بندقيتك لازم يحملها، نقول له اذهب يذهب، هذه عضوية الحركة التي نريدها".

وواصل البشير: "لذلك فإن مشروع البنيان المرصوص هو المشروع الموجه لعضوية الحركة ليربط ويمتن صفها وإذا كنا متوحدين لن نختلف، لأن المسؤولين في الحكومة من الحركة الإسلامية، والوالي حركة إسلامية، والمجلس التشريعي حركة إسلامية، ومسؤول الحركة الإسلامية من الحركة الإسلامية، وقيادة المؤتمر الوطني من الحركة الإسلامية، كلكم أحمد وحاج أحمد".

وتابع: "لنبحث، قيادة المجلس الوطني والمجالس التشريعية حركة إسلامية، وكل الحكومة من الحركة الإسلامية فلماذا التنازع".