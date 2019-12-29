نشر المطرب مصطفي قمر، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له من الروضة الشريفة، وكتب "بصوا بقي سيبوكوا من الشغل والفن شوية أنا عايز اقولكوا حاجة أجمل.. لا مش أجمل دي أجمل حاجة في الدنيا اللي هي أنك تعمل عمرة أو تحج لبيت الله، أنا عندي حاجات كتير حاحكيلكوا عنها البوست الجاي".

وأضاف قائلا: "أما دلوقتي بقي فربنا يوعدكوا زيي بزيارة المسجد النبوي، ويحصلكوا نفحة زي اللي حصلتلي، أنا كنت خلاص مش حادخل الروضة من الزحمة لغاية ماشاورلي شاب مصري جميل اسمه حسام العمدة، مهندس آثار وأخلاق عالية، شاورلي أنا والظابط، ووسع مكان ضيق جنبه".

وأضاف: "قعدت لغاية الفجر وصليت الفجر وربنا كرمني كمان وصليت لحد الشروووق، مش حاوصفلكوا لما ربنا يأذن وسيدنا محمد يدعوك علشان تصلي في الجنة، قوللي احساسك بقي ساعتها إيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الله أكبر ربنا يوعدكوا صلوا بقي على سيدنا محمد".