الأهلي ومانشستر يونايتد.. أبرز ما بحث عنه المصريون على "جوجل"

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الأهلي

رفض السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات عقب الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي مساء اليوم.

وقرر فايلر، استئناف الفريق الأحمر تدريباته في الواحدة ظهر اليوم الأحد، على ستاد مختار التتش، بمقر الجزيرة، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا مساء السبت، على بلاتينيوم الزيمبابوي، بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي نجح بهذا الفوز في الوصول للنقطة السادسة في المركز الثالث من المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا، فيما يتصدر فريق الهلال السوداني بنفس الرصيد، ويتواجد النجم الساحلي التونسي في المركز الثاني بنفس الرصيد أيضًا، فيما تذيل بلاتينيوم ستارز المجموعة بدون رصيد من النقاط.

بعد الفوز على بلاتينيوم.. الأهلي يستعد لمصر المقاصة بدون راحة

مانشستر يونايتد

فاز فريق مانشستر يونايتد، على مضيفه بيرنلي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في إطار مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أحرز ثنائية المانيو، كل من: انتوني مارسيال في الدقيقة 44، ماركوس راشفورد في الدقيقة 95.

بهذا الانتصار، رفع فريق مانشستر يونايتد، رصيده من النقاط إلى 31 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

فيما تجمد رصيد فريق بيرنلي، في المقابل، عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية الكبيرة.