تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر حادث الطعن الذي وقع في حي "فوشاي" بمدينة نيويورك، واستهدف کنیس یهودي أثناء الاحتفال بعيد "حانوكا".

وفر الجاني من الكنيس بعد الحادث في سيارة فضية، وتبحث الشرطة عنه بعد أن تمكن أحد المصلين من الاطلاع على لوحة سيارته، وفقا لـ "الحرة".

Scenes from the stabbing that just took place in the synagogue in Forshay Rockland County #Antisemitism pic.twitter.com/Yt9STsikCd