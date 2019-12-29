تستعرض "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأحد 29 ديسمبر الحالي على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجّل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجّل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.