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دراسة تحذر.. إصابة الطفل بالحصبة تفقده مناعته ضد الأمراض الأخرى

دراسة تحذر.. إصابة الطفل بالحصبة تفقده مناعته ضد الأمراض الأخرى

استقرار أسعار الذهب.. والشعبة: تراجع الدولار حدّ ارتفاعه المحلي

استقرار أسعار الذهب.. والشعبة: تراجع الدولار حدّ ارتفاعه المحلي

استقرار أسعار الدولار .. والغرف التجارية: لن يشهد قفزات جديدة

استقرار أسعار الدولار .. والغرف التجارية: لن يشهد قفزات جديدة

رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر: توفير 8 أوتوبيسات نقل جماعي بالمجان

رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر: توفير 8 أوتوبيسات نقل جماعي بالمجان

رئيس جهاز مدينة الشروق: حملات مستمرة لإزالة التعديات وضبط المخالفات

رئيس جهاز مدينة الشروق: حملات مستمرة لإزالة التعديات وضبط المخالفات

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رغم التحديات.. قطاع المقاولات يحقق قفزة في حجم أعماله ويتسلح بالمحفزات في 2020

رغم التحديات.. قطاع المقاولات يحقق قفزة في حجم أعماله ويتسلح بالمحفزات في 2020

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