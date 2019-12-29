تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة ونجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة مستجدات الأعمال بالمحطة الوسيطة، والمزمع افتتاحها قريبا، حيث تم الانتهاء من 99% منها على مساحة 2 فدان بتكلفة 25.5 مليون جنيه تقريبا، وتنقل 2000م مكب يوميا من القمامة وتستوعب تخزين يوميا 25 ألف متر مكعب، ويوجد مقترح باستغلال المحطة في فرز المخلفات وكبسها قبل نقلها ما يخفض عدد النقلات ويوفر الجهد والتكاليف ويتيح لها إعادة تدوير المخلفات، وبذلك فإن المحطة سوف تخدم أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة في تطوير أعمال منظومة النظافة، إذ ستوفر الوقت والجهد والوقود، وتساعد في رفع مستوى النظافة بشبرا الخيمة والقليوبية كلها.

ووجه الهجان، وفق بيان صادر عن المحافظة بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق المؤدية للمحطة لسرعة افتتاحها للقضاء على مشكلة تراكم القمامة بشبرا الخيمة.