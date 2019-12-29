عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعاً مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تناول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين للنهوض بالأنشطة الصناعية بالمحافظة من خلال إقامة مشروعات تنموية تسهم في توفير المزيد من فرص العمل أمام أبناء المحافظة، وكذا الاستفادة من الموارد الهائلة التي تمتلكها محافظة الوادي الجديد.

وقالت الوزيرة، إن الوزارة حريصة على التنسيق مع كافة المحافظين بهدف الاستفادة من الموارد والإمكانات الصناعية المتوافرة بكل محافظة مع السعي لأحداث تكامل في سلاسل القيمة لكافة المنتجات بهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية في السوقين المحلي والخارجي.

وأشارت جامع، إلى أن اللقاء تناول أهمية تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية المتوافرة بالمحافظة، مع التركيز على الميزات النسبية للمحافظة في مجال التمور حيث تعد المحافظة من كبرى مناطق انتاج التمور على مستوى مصر حيث تضم حوالي 2.2 مليون نخلة وهو الامر الذي يسهم في تحقيق تنمية زراعية صناعية مجتمعية للمحافظة وايضاً في انتاج منتجات على درجة عالية من الجودة ومن ثم زيادة معدلات التصدير.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات امام المستثمرين بهدف تنفيذ مشروعات تحقق الأهداف التنموية للمحافظة وتوفر المزيد من فرص العمل المباشرة لأبناء الوادي الجديد، مشيراً في هذا الإطار إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بالأنشطة الصناعية بالمحافظة خاصة في ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والجاذبة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.

ولفت إلى أنه يجرى حالياً الإعداد لتنظيم الملتقى التسويقي الأول لتمور الوادي الجديد، والمقرر انعقاده مطلع العام المقبل ويستهدف النهوض بزراعة وصناعة التمور بالمحافظة، وتوفير آليات للتسويق والترويج لمنتجات التمور، ومن ثم زيادة معدلات التصدير.