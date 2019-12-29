استقرار أسعار الذهب.. والشعبة: تراجع الدولار حدّ ارتفاعه المحلي

استقرت أسعار أعيرة الذهب اليوم ليباع العيار 24 بـ779 مقابل جنيها، فيما بيع عيار 21 بـ682 جنيها، وسجل عيار 18 نحو 584 جنيها، وبيع الجنيه الذهب 5 آلاف و457 جنيها.

وقال الدكتور واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنّ استمرار تراجع الدولار في السوق المحلي، حدّ من قفزات أعيرة الذهب لأرقام قياسية، لافتا إلى أنّ قفزات الذهب عالميا تأتي بسبب عدم ثقة المستثمرين في مصير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وشهدت الفترة الحالية تهدئة نسبية بين البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنّه يعمل مع الصين على إبرام اتفاق قبيل تطبيق رسوم جمركية جديدة على واردات صينية قيمتها 156 مليار دولار في 15 ديسمبر الحالي.

وأوضح وصفي، لـ"الوطن"، أنّه إذا تم حلّ الأزمة الحالية بين واشنطن وبكين، فينخفض سعر الذهب، وإن لم يتم حلها ستقلل الصين الصادرات ويقل استخدام الذهب وهنا سترتفع الأسعار.