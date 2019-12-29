أعلن اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، انتهاء مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر خلال الـ4 أعوام المقبلة، إذ إنّ مونوريل العاصمة سينفذ بطول 54 كيلو متر، ويشمل 21 محطة، وسيتم تنفيذه خلال 34 شهرا، وسيكون جاهزا أمام الركاب آواخر يونيو 2022.

مونوريل العاصمة بطول 54 كيلو متر ويشمل 21 محطة.. و6 أكتوبر ينفذ بطول 42 كيلو متر ويشمل 12 محطة

وأضاف والي، لـ"الوطن"، أنّه جار تنفيذ المشروع تحت إشراف اللجنة الوزارية المشكلة من وزارتي النقل والإسكان، والتحالف الذي سينفذ المشروع سيتولى تشغيل وصيانة المشروع لمدة 30 عاما عقب انتهاء تنفيذه.

ولفت إلى أنّ السرعة التصميمية للمونوريل ستبلغ 80 كم/س، وسيتم قطع الرحلة من "استاد القاهرة" حيث بداية المشروع حتى العاصمة الإدارية حيث نهاية المشروع في 60 دقيقة، مؤكدا أنّ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية يربط مع الخط الثالث للمترو في محطة الاستاد بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق مارا بشارع صلاح سالم، يمتد إلى القاهرة الجديدة وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

والي: مناقصة عالمية لاختيار المكتب الاستشاري المنفذ لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق أنّ مونوريل 6 أكتوبر سينفذ بطول 42 كيلومترا، وتستمر الأعمال التنفيذية على مدار 42 شهرا، مؤكدا أنّ الهدف من خط المونوريل ربط محافظة الجيزة بداية من محطة جامعة الدول بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال والي إنّ مونوريل 6 أكتوبر سيكون جاهزا أمام الركاب مطلع يونيو 2023، لافتا إلى طرح مناقصة عامة أمام المكاتب الاستشارية العالمية لاختيار المكتب الاستشاري الفائز بالأعمال الاستشارية والإشراف على تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر.

وطالب رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، المكاتب الاستشارية العالمية الراغبة في الاشتراك بالطرح العام، تقديم المستندات على عنوان الهيئة بميدان رمسيس بالقاهرة في موعد أقصاه ظهر الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الحالي، مشترطا أن تتضمن المستندات سابقة خبرة عن نفس نوعية الأعمال وثيقة الصلة بمشروعات المونوريل، وتقديم ما يثبت ذلك في المستندات المتقدمة.

النقل: مخطط شامل للموانئ البحرية يهدف لتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي

وفي سياق آخر، عقد وزير النقل اجتماعا موسعا صباح اليوم، مع اللجنة الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية وفقا لرؤية مصر 2030، والتي ينفذها مركز البحوث والاستشارات MRCC بالتعاون مع مركز هامبورج لاستشارات الموانئ HPC، بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح وزير النقل أنّ الأهداف الرئيسية لتحقيق التكامل بين الموانيء المصرية من خلال وضع مخطط متكامل، يتضمن خريطة استثمارية للموانيءالمصرية، استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري، لدعم التنمية الشاملة، وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانيء البحرية وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، وربط الموانيء المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة، وتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.