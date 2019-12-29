تنفيذًا لتكليف الرئيس.. "مراكب النجاة" تنطلق من الفيوم

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انطلاق مبادرة "مراكب النجاة" من المحافظة، لتكون باكورة عدد من محافظات الجمهورية المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومي للمرأة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب عن الفيوم، للتوعية بمخاطر الظاهرة، وذلك تنفيذًا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة الهجرة، في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم إنّ مبادرة "مراكب النجاة" تأتي لاستكمال نجاحات الدولة المصرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما تم بذله من جهود خلال السنوات الماضية، حتى جاء الإعلان عن عدم خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية من مصر عام 2016.

وأضافت وزيرة الهجرة أنّ المبادرة تستهدف الوصول لـ150 ألف مواطن بالمحافظة، وتنقسم لـ3 شرائح مجتمعية مختلفة، وتوجه لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية الفنية والفندقية، إضافة لشريحة الشباب، وهنا يأتي التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعريف بالفرص والمشروعات المتاحة، والوصول لشريحة المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، الذي استطاع تدريب والوصول إلى 40 ألف سيدة عن طريق تدريب 150 متدربة، تقوم كل منهم بالعمل وتوعية 600 امرأة أخرى من المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استعداد المحافظة لتقديم سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة "مراكب النجاة"، بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، وقال: "نضع في الاعتبار الوصول لمختلف الشرائح المجتمعية المؤثرة في قرار الشباب باللجوء للهجرة غير الشرعية وتعريض نفسه للخطر".