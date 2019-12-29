انطلقت فاعليات الدورة التعريفية بالمشروع الوطني للقراءة على مستوى جمهورية مصر العربية، اليوم في محافظة أسيوط، الذى يهدف إلى شرح المشروع وأبعاده للوقوف على حيثياته من حيث الأبعاد الأربعة.

جاء ذلك بحضور صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والدكتور محمد السيد وكيل المديرية ومحمد عبد المحسن مدير عام الشؤون التنفيذية وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام ومن الأردن عبداللطيف صلاح الدين، ومالك القصراوي أعضاء مؤسسة البحث العلمي لتطوير برامج القراءة ووفود محافظات "المنيا، بني سويف، سوهاج، الوادي الجديد" بالإضافة إلى محافظة أسيوط.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن المشروع الوطني للقراءة "هو عودة للكتاب المقروء الموثوق المعروف المصدر والمؤلف، بالإضافة إلى توفير الكتب للجميع بأزهد الأسعار، ما يتيح القراءة للجميع، كما أنه يعمل على خلق جيل مثقف وقادر على بناء دعائم التقدم والحضارة بالوطن العربي أجمع".

وأشاد وكيل الوزارة بالمشروع" لأنه ثقافي تنافسي مستدام يهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة التي تمكنهم، من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، وصولاً لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويتوافـق مع أجندة وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة.

وأشار الدكتور محمد السيد وكيل المديرية إلى أن المسابقة تطلق هذا العام لأول مرة ومن المفترض أن تبدأ من شهر سبتمبر كل عام حتى أول أبريل من العام التالي، إلا أنه نظرا لكون المسابقة تطلق هذا العام لأول مرة فإختلف التوقيت التقييم وهو ما سوف يتم موافاتنا به من قبل الوزارة

وأضاف أن المسابقة يتدرج خلالها الطلاب المشاركون عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة 30 كتاب وتلخيصها في جوازات التحدي. بعد الانتهاء من القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة، وتتم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية.

وأوضح عبداللطيف صلاح الدين عضو مؤسسة البحث العلمي لتطوير برامج القراءة، أن المشروع يرتكز على أربعة أبعاد، هم "التنافس المعرفي، المدونة الماسية، المعلم المثقف، المؤسسة التنويرية"، لافتا إلى أن المشروع يدعم القراءة بالمدارس بين الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية أيضا.

وأضاف أن المسابقة يشارك فيها 540 طالبا وجائزتها 5 ملايين جنيها لكل بعد من الأبعاد الأربعة يحصل الفائز الأول على مليون جنيه، الثاني 500 ألف جنيه، ومن الثالث إلى الخامس 50 ألف جنيه، ويحصل 520 طالبا كل طالب ألف جنيه.

وأضاف مالك البصراوي عضو مؤسسة البحث العلمي لتطوير برامج القراءة، أنه يتم من خلال الندوة عرض شروط التسجيل بالمسابقة وكيف يستطيع الشخص الالتحاق بالبعد الأول "التنافسي المعرفي"، والشروط الخاصة بكل بعد، لافتا إلى أن التسجيل يكون عن طريق المدارس فقط.

وأشار إلى أن الهدف من المشروع استرداد مصر مكانتها العالمية التنويرية في المعرفة والقراءة والثقافة، متمنيا التوفيق للجميع.