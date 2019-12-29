زار الدكتور عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، مستشفى العديسات في جولة تفقدية بأقسام الأشعة والقسطرة والعناية والعيادات والعمليات كما تابع أعمال توصيل الصرف الصحي للمستشفى.

وأصدر عبد الجواد، التوجيهات للفريق الطبي بسرعة الانتهاء من التجهيزات الطيبة وإعداد الهيكل الوظيفي الخاص بالمستشفى من كوادر بشرية بجميع الإدارات.

كما اجتمع "عبد الجواد" بالفريق الطبي المساعد المتواجد بالمستشفى لتوضيح ضرورة السير على قدم وساق لتشغيل المستشفى في الأيام المقبلة لخدمة أكبر عدد من المرضى، وأخذ بعض الملاحظات وتكليف المختصين بتلافي السلبيات، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على توفير كافة الاستعدادات لدخول المنظومة التي سوف تقدم النظام التكافلي للخدمات الصحية للمواطنين.