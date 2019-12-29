شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، برفقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في المؤتمر الذي تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة الهجرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على هامش انطلاق مبادرة "مراكب النجاة" من محافظة الفيوم.

وشارك في هذا المؤتمر حشد كبير من الشباب وطلاب المدارس، حيث تم استعراض ما يقوم به جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترات الماضية، إذ خطط الجهاز للتعاون مع وزارة الهجرة في مبادرة "مراكب النجاة".

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، خلال كلمتها في المؤتمر، إن مشاركة الجهاز بمبادرة "مراكب النجاة" تعد إضافة كبيرة لما يؤديه من دور فاعل بين الأوساط الشبابية والمساهمة في القضاء على البطالة، ومن ثم التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية نتيجة ما يقدمه من برامج عدة تساعد الشاب على بدء مشروعه الخاص.

وأضافت وزيرة الهجرة أن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية يعد أمرا هاما، لكن لابد أن يتبعه توفير لفرص عمل ووضع خارطة طريق للشاب تساعده في إيجاد عمل أو البدء في مشروعه الخاص، لذا فالتعريف وتسليط الضوء على ما يقوم به جهاز تنمية المشروعات خطوة هامة في سبيل مساعدة الشباب لإيجاد فرص عمل، بالإضافة لفرص العمل الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية الكبيرة.

وقال الأستاذ محمد سلطان، رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات إن كل العاملين بجهاز تنمية المشروعات على استعداد تام للمشاركة والتعاون مع وزارة الهجرة في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" من خلال ما يقوم به الجهاز من خطط وأنشطة تخص الشباب، وأن هناك نحو ٣.٢ مليون مشروع وفرته الجهاز، بميزانية بلغت نحو ٥٠ مليار جنيه، تم تخصيص نحو نصفهم في الصعيد، من بينهم ٢٣٦ ألف مشروع وفرت ٢٦٠ الف فرصة عمل، بتكلفة بلغت نحو ٢.4 مليار جنيه بمحافظة الفيوم، وتابع أن هناك نحو ٢٩٤ مليون جنيه في ٢٠١٩، تمّ تخصيصها لتوفير نحو ٢٣ ألف فرصة عمل، من خلال ملتقيات التوظيف التي يتم تنظيمها لخدمة شباب المحافظة ومساعدتهم لبدء مشروعاتهم الخاصة، ما يعد سبيلا للتصدي للهجرة غير الشرعية.

وأوضح سلطان أن جهاز تنمية المشروعات عمل على دمج مجال ريادة الأعمال ضمن برامج عمله والخدمات التي يقدمها للشباب، من خلال عقد شراكات متكاملة مع شركاء التنمية بمحافظة الفيوم بهدف الوصول للشباب والتعريف بأهمية العمل الحر، وما يقدمه الجهاز من أفكار للمشروعات وتيسيرات مختلفة ومتنوعة تناسب حالة الشاب وتساعده على البدء.

وتابع سلطان، أن جهاز تنمية المشروعات للمشاركة، يرحب بالمشاركة في المبادرة الرئاسية لمحاربة الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، والتي سيتم تنفيذها في ١١ محافظة بقيمة مليار ونصف المليار جنيه؛ لدعم الشباب وتوفير البدائل الآمنة في تلك المحافظات، وتشمل المرحلة الأولى ٣ قرى بمحافظة الفيوم، بموازنة قدرها ٣٤ مليون جنيه، تقدم للشباب لبدء مشروعات صغيرة، فضلًا عن الاهتمام بالبنية التحتية وترميم وبناء المدارس ومراكز الشباب والمراكز الصحية، وكذلك مشروعات محو الأمية. من جانبه، استعرض المهندس أشرف درويش، مدير عام جهاز تنمية المشروعات بالفيوم، دور الجهاز خلال الفترة الماضية في دعم مشروعات الشباب، واختصاصه والتيسيرات التي يقدمها لريادة الأعمال من خلال توفير القروض للشباب للبدء في مشروعات صغيرة، حيث تم ضخ ٢.٤ مليار جنيه في محافظة الفيوم منذ تأسيس الجهاز في عام 1991.

كما أكد درويش أن الجهاز لديه خبرة كبيرة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال مشاركته كعضو في اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وقد شهدت الفترات الماضية تكثيف الدورات الترويجية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المناطق المصدرة وهناك استجابة واسعة من الشباب لهذه التوعية، وبجانب هذه التوعية تاتي برنامج الجهاز ومن أهمها برنامج "كيف تبدأ مشروعك الصغير"، ويتعاظم دور الجهاز في تقديم عدد من الخدمات المتنوعة التي تخدم نجاح هذه المشروعات ومن بينها الخدمات غير المالية كالتسويق وكذلك المشاركة في المعارض الدولية.

وشهد المؤتمر عرض نماذج قصص نجاح لـ 3 من الشباب الحاصل على خدمات الجهاز وقاموا بتنفيذ مشروعات صغيرة تمثل قصة نجاح ونموذج يحتذى به وهم:

1) أنور محمد علي - مشروع تصنيع سجاد حرير وصوف وكليم - قرية دسيا مركز الفيوم.

2) مجدي عادل عبد الله - مصنع تعبئة وتغليف عصائر بودرة - الشيخ فضل مركز الفيوم.

3) إبراهيم شعبان السيد علي - تصنيع حلويات - المسلة بندر الفيوم.