التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، طلبة المدرسة الفندقية بالمحافظة، بمنطقة دمّو؛ للتحدث معهم حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، خلال فعالية رياضية نظمتها شركة وويل سبرينج بالتعاون مع وزارة الهجرة ومحافظة الفيوم.

يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة مراكب النجاة، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.

ووجهت مكرم حديثها للطلبة؛ حيث أكدت على ضرورة اعتزازهم بمحافظتهم وبلدهم مصر، وأن يفخرو كونهم أبناء هذا البلد صاحب الحضارة الكبيرة، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالشباب والأطفال المصريين، ويوجه برعايتهم واحتضانهم وتوفير كافة الإمكانيات التي تساعدهم على التطور وبناء صفاتهم الشخصية.

وأشارت وزيرة الهجرة خلال حديثها مع الطلبة إلى مخاطر الهجرة الشرعية، ومدى الصعوبات التي يواجهها الشباب المصري خلال رحلة سفره عبر مراكب الموت ليصبح فريسة للمحتالين وتجار البشر ممن يستغلون رغبتهم في البحث عن فرصة عمل أفضل أو تحسين مصدر دخله، موضحة أن الدولة المصرية ليست ضد الهجرة الآمنة، وإنما تقف بالمرصاد للهجرة غير الشرعية التي تهدر حقوق أبنائها وتعرض حياتهم للخطر.

ونصحت الوزيرة ، الأطفال والشباب المشاركين بالفعالية بأن لا ينساقوا وراء أي مروج للهجرة غير الشرعية بل عليهم مواجهة هذه الأفكار التي تستنزفهم وتعرضهم للمخاطر، مشيرة إلى أنهم لديهم فرص مختلفة في بلدهم حتى يحققوا نجاحات كبيرة، شريطة أن يؤمنوا بأنهم قادرون على ذلك مهما كانت التحديات.

تعد مدرسة دمّو الفندقية، هي المدرسة الفندقية الثانية بالمحافظة، بعد مدرسة شكشوك الفندقية المتقدمة، ويتبع التعليم الفندقي الإدارة العامة للتعليم التجاري بالمديرية، وبانضمام مدرسة دمو إلى التعليم الفني يصبح بالفيوم 4 مدارس متقدمة نظام السنوات الخمس واحدة تجارية وواحدة صناعية واثنتين فندقية.