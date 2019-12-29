أجرت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة ميدانية تفقدت خلالها المشروعات القومية الجارية بسوق التونسي بمنطقة عزبة النصر، حيث من المقرر الانتهاء من التشطبيات النهائية وإدخال المرافق للسوق الجديد خلال الفترة المقبلة لإخلاء موقع السوق القديم.

كما تفقدت منطقة انتظار السيارات بجوار سوق التونسي ونقطة المناولة التي سيتم نقلها بحضور اللواء محمود ضياء رئيس حي البساتين.

وأكدت نائبة المحافظ، في تصريحات على الاهتمام بالتواجد الميداني والمتابعة المباشرة للأعمال الجارية بنطاق المنطقة الجنوبية خلال الفترة المقبلة.