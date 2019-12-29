أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي، اليوم، أهمية قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن فتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في الأرض الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذا القرار وحدة لن يوقف ممارسات وانتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وقال الصالحي، في تصريح خاص لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية "إن قرار المحكمة الجنائية بالتأكيد يخيف إسرائيل ولكنه وحده لا يكفي لوقف ممارساتها ضد الشعب الفلسطيني"، متهما في الوقت نفسه إسرائيل بالتهرب من استحقاقات تحقيق الجنائية الدولية.

وأكد الصالحي، ضرورة الاستمرار في النضال ومقاومة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بعدما تحرك وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت إلى تبني خطة من شأنها تعزيز سيطرة إسرائيل على "المنطقة ج" في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي هذا في الوقت الذي حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة التوجهات الإسرائيلية التوسعية لتمكين المستوطنين من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي في وزارة قضاء الاحتلال الإسرائيلية، ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق (أ) و(ب) و(ج)، وتمثل المناطق (أ) 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا.

أما المناطق (ب) فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، أما المناطق (ج) والتي تمثل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية ؛ ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة

وفي غزة، أصيب فلسطيني، اليوم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي المطاطي شرق بيت حانون شمال قطاع غزة، واشارت مصادر طبية فلسطينية، إلى إصابة فلسطيني برصاصتين مطاطيتين واحدة في اليد والثانية في الصدر جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه شرق بيت حانون، موضحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إطلاق النار باستمرار على المواطنين الذين يقتربون من الحدود شمال وشرق القطاع.