أعلنت خلية الأعلام الأمني العراقي، اليوم، إصابة ضابط و3 جنود، من المشاركين بعملية "إرادة النصر" الثامنة للقضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، جراء تفجير انتحاري بالموصل شمال العراق.

وقالت في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن "أحد الإرهابيين تمكن من تفجير نفسه داخل أحد الأنفاق التي عثرت عليها القوات الأمنية جنوب مدينة الموصل العراقية؛ مما أسفر عن إصابة ضابط وثلاثة جنود بجروح متفاوتة".

وأشارت الخلية، إلى أن القوات الأمنية تمكنت خلال العملية الثامنة التي تشنها في عدد من المحافظات العراقية للقضاء على فلول تنظيم "داعش" من تدمير 4 أوكار للإرهابيين تحتوى على أجهزة اتصالات ومواد غذائية، كما دمرت اثنين بداخلهما عبوتين ناسفتين، وقتلت خمسة إرهابيين كانوا داخل نفق غرب وادي الثرثار جنوب مدينة الموصل.

القوات العراقية تفكك سيارة مفخخة بكركوك شمال شرقي البلاد

وأعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم، تفكيك سيارة مفخخة تحمل لوحات تسجيل مرورية سورية، ضمن عملية إرادة النصر، بمحافظة كركوك شمال شرقي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان، أن قوات الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت من تفكيك وتفجير سيارة مفخخة في قرية السهيل بالمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، ضمن عمليات إرادة النصر الثامنة".

جدير بالذكر، أن قيادة العمليات المشتركة أعلنت في وقت سابق اليوم، انطلاق المرحلة الثامنة من عملية إرادة النصر، مشيرة إلى أن العملية تتكون من 5 مراحل.