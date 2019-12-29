تفقد الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم، امتحانات طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب البيطري البرنامج العادي والمميز بحضور الدكتور عادل التابعي عميد الكلية، والدكتورة مها العشماوي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، كما تفقد اختبارات الفرقة الثانية والرابعة بمختلف أقسام كلية الفنون الجميلة بحضور الدكتور عمر غنيم عميد الكلية.

وأكد الدكتور محمد عطيه، في تصريح صحفي، ميكنة مختلف الاختبارات بكليات الجامعة، فيما يتضمنه من وضع الاختبارات النظرية، أو بعض الاختبارات العملية على بنوك الأسئلة، فضلًا عن توفير مختلف الأجهزة والتقنيات لسهولة ودقة القياس والتقويم الذي تستوجبه منظومة التحول الرقمي فيما يخص العملية الامتحانية.