عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، اجتماعاً، اليوم، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي لمناقشة تفاصيل مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع السياحي بمبلغ 50 مليار جنيه.

وكشف مصدر بوزارة السياحة، والآثار أن "العناني" نقل لمحافظ البنك المركزي رغبة العاملين في القطاع السياحي في تخفيض الفائدة المفروضة علي القروض من 12 إلى 10%، إضافة إلى منح مميزات إضافية داخل المبادرة للمستثمرين الذين قاموا بسداد كامل فوائد البنوك خلال الـ 9 سنوات الماضية رغم حالة الكساد السياحي الذي ضربت مصر بعد ثورة يناير 2011.