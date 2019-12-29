أخلت السلطات المختصة، سبيل "حاصل على دبلوم"، على ذمة قضية نصب وتزوير، ضبطتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مطلع الشهر الجاري.

وكانت قوة من مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، ألقت القبض على المتهم، بعدما أكدت التحريات، انتحاله صفة سفير بعدد من المنظمات العربية والدولية، على خلاف الحقيقة، واستغلال ذلك فى النصب والاحتيال على بعض المواطنين والشخصيات العامة، وبعض رعايا الدول العربية والأجنبية، وأنه سابق اتهامه في 10 قضايا، أخرها قضية نصب.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه إمعانا في إدخال الغش والتدليس على ضحاياه، أنشأ المتهم كيانا باسم الوحدة العربية والتعاون الدولى "هيئة دولية عربية دبلوماسية"، واتخاذه من سكنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وأذنت النيابة العامة بالقبض على المتهم، وداهمت الشرطة مسكنه، وضبطت شهادتين مزورتين، منسوبتين إلى إحدى الجامعات، تُفيد بأن أحد ضحاياه "يحمل جنسية دولة عربية"، حصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، ممهورتان بأختام شعار الجمهورية المقلد، وعقد عمل "مزور"، منسوب صدوره لمكتب أحد الشخصيات العربية يتضمن تعيين المتهم بوظيفة مستشار إعلامي خاص، وممهور بخاتم منسوب للمكتب، وأختام شعار الجمهورية المقلدة.

كما جرى العثور على 1500 جواز سفر دبلوماسي خال من البيانات، منسوب لإحدى الهيئات الدبلوماسية "معدة للتزوير"، و58 كارنيه مزور منسوب صدورهم إلى منظمات دولية مختلفة، بأسماء أشخاص تُفيد منحهم ألقاب "سفراء بإحدى المنظمات– سفراء– مستشارين– أعضاء لجان تقصي حقائق– إعلاميين"، و4 كارنيهات باللغة الإنجليزية مزورة، بأسماء أشخاص مختلفة، بصفتهم دبلوماسيين بإحدى المنظمات الدولية.

كما ضبطت الشرطة، كمية من الشهادات خالية البيانات، منسوبة لبعض المنظمات والمجالس العربية والدولية، وكمية من قرارات عضوية خالية البيانات، منسوبة لإحدى المنظمات الدولية، وكمية من شهادات خالية البيانات، منسوبة لمنظمة دولية، تُفيد بمنح لقب سفير السلام والنوايا الحسنة.

و10 دفاتر إيصال استلام نقدية، بعضها ممتلئ البيانات، تفيد بقيام أشخاص مختلفة، بدفع مبالغ مالية طائلة بالعملة الأجنبية، كرسوم عضوية ومنح لقب سفير، و23 أكلاشيه تقرأ بصماتهم بأسماء جهات دولية مختلفة، وعدد من الميداليات والنياشين ذهبية اللون، وشاحات تكريم، أعلام منسوبة للعديد من المنظمات الدولية.

بمواجهة المتهم، أقرّ بنشاطه الإجرامي، وأنه ليس لديه أي صفة رسمية دبلوماسية، بأي منظمة دولية.