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الملك سلمان وولي العهد يعزيان "السيسي" في ضحايا حادث بورسعيد

الملك سلمان وولي العهد يعزيان "السيسي" في ضحايا حادث بورسعيد

"إيجاس": نبحث ونطور في 15% من مياه البحر المتوسط

"إيجاس": نبحث ونطور في 15% من مياه البحر المتوسط

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