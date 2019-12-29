أكد فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد، أن الهيئة العليا للحزب، وافقت على حضور هذا الاجتماع، لتفعيل المادة الخامسة من الدستور، وانطلاقا من ثوابته في الدفاع عن الوطن والمواطن، ويرى الوفد، أنه لابد من وجود أحزاب سياسية قوية على الساحة، حتى تفعل المادة الخامسة من الدستور.

وتابع "بدراوي"، خلال الجلسة الثالثة للحوار الوطنى للأحزاب السياسية، المنعقدة الآن، بمقر حزب مستقبل وطن، بالقاهرة الجديدة، "لذا رأينا أنه لابد من المشاركة في هذا الحوار، الذي نسعى من خلاله إلى تحقيق مصلحة الوطن، وتفعيل مواد الدستور".

وسجل "بدراوي"، اعتذار المستشار بهاء أبو شقة عن الحضور، لتعرضه لوعكة صحية.

وانطلقت الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب السياسية، منذ قليل، بمقر حزب مستقبل وطن، بالقاهرة الجديدة، بحضور رؤساء وممثلي 10 أحزاب.

وجاءت الجلسة بحضور أحزاب "المحافظين، الإصلاح والتنمية، العدل، المصري الديمقراطي، الغد، الشعب الجمهوري، الوفد، التجمع، والمؤتمر"، إضافة إلى مستقبل وطن، لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها، فيما يخص مجلسي النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.

ومن أبرز الحضور، المهندس أشرف رشاد، رئيس مستقبل وطن، والمهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، والسيد الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام الوفد، ومحمد أنور السادات رئيس الإصلاح والتنمية، وعبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وفريد زهران رئيس المصري الديمقراطي، ومحمد أمين نائب رئيس المحافظين، وأحمد مقلد ممثلا عن المؤتمر، مارسيل سمير ممثل التجمع، وعادل عصمت المتحدث الإعلامي باسم حزب الغد.