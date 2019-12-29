أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قيام طائرات أمريكية بشن غارات على مقار لميليشيات حزب الله العراقي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في المقاتلين بصفوفه.

واستهدف القصف 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب الله العراقي في الأنبار وسوريا، وأسفر عن سقوط 5 قتلى و14جريحا في حصيلة أولية لاستهداف قواعد حزب الله العراقي.

وأفاد بيان للجيش الأمريكي أن الخمس منشآت المستهدفة لحزب الله العراقي منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة، كما أعلن الجيش الأمريكي حالة الاستنفار القصوى في جميع القواعد الأمريكية في العراق.

من جانبها، قالت ميليشيات الحشد الشعبي العراقية إن "طائرات أمريكية نفذت غارات على مقر لنا في غرب الأنبار". وأكد قيادي بميليشيات الحشد استهداف اللواء 45 من الحشد في قضاء القائم الحدودية مع سوريا بمحافظة الأنبار، ومقتل وجرح العشرات من المقاتلين.