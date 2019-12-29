شنت الولايات المتحدة غارات جوية على 5 منشآت لكتائب "حزب الله العراقي"، في العراق وسوريا، قبل قليل، مما أسفر عن 16 قتيلا وعشرات الجرحى، حسبما صرح مساعد وزير الدفاع الأمريكي جوناثان هوفمان، حسب سكاي نيوز.

وقال هوفمان إن الأهداف الخمسة تشمل 3 مواقع كتائب "حزب الله" في العراق، واثنين في سوريا. وشملت هذه المواقع مرافق تخزين الأسلحة ومواقع القيادة والسيطرة التي يستخدمها كتائب "حزب الله" للتخطيط وتنفيذ الهجمات على قوات التحالف.

و قال الدكتور عبد المطلب النقيب، أستاذ العلاقات الدولية العراقي، إن القوات الأمريكية قامت بهذا الهجوم بعد أن تعرضت لأكثر من هجوم خلال الفترة الأخيرة على يد حزب الله العراقي، والتي كان أخرها القاعدة الأمريكية في كركوك الجمعة الماضية، موضحا أن الولايات المتحدة ذكرت في وقت سابق أنها سترد الاعتداء على قواتها ومصالحها.

وأقر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بإصابة عسكريين أمريكيين وأفرادا عراقيين في الهجوم الذي استهدف قاعدة "k 1"، فيما قتل متعاقد مدني أمريكي في الهجوم، وأن إصابة العسكريين كانت طفيفة ومن المعتقد أنهم عادوا للخدمة، حسب رويترز.

وأضاف النقيب لـ"الوطن"، أن هذا الهجوم يعد رسالة إلى كافة الأطراف التي تتعاون مع إيران، أو من يضر بالمصالح الأمريكية، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد هجوما أمريكيا على عدد من التابعين لإيران بهدف ردع أي هجوم إيراني.

بينما قال الدكتور عبدالخبير عطا، أستاذ العلوم السياسية، إن الهجوم الأمريكي جاء رد على القصف الصاروخي الذي تعرضت له القوات الأمريكية في القاعدة المتواجدة بمدينة كركوك، مشيرا أن القوات الأمريكية أعلنت في وقت سابق أنها سترد على هذا الهجوم. وأضاف عطا لـ"الوطن"، أنه من المرجح أن تشهد الفترة القادمة هجوما كبير من الولايات المتحدة على عدد من المناطق التابعة لحزب الله سواء داخل العراق أو خارجه.