يؤثر تقلب الحالة المزاجية لمواليد برج الجوزاء على الحياة الشخصية والعملية، بالإضافة إلى الشخصية المرحة التي يمتلكونها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

انتبه.. الآراء قد تتعارض اليوم مع البعض، لكن لا داعي للعصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تجد متعتك اليوم في التواجد مع الأحباب وتجد نفسك مستعدا للتعامل بحب ومثالية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.