التردد في اتخاذ القرارات وعدم الحسم في الكثير من الأمور من أبرز عيوب مواليد برج السرطان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك بكل الأفكار المربحة وبكل الوسائل لتنمية أعمالك وأموالك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. المريخ في منزل الحب يساعدك أن تتصرف بنضج ومرونة ويسهل عليك ذلك أمورا كثيرة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.