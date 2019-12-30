محلل سياسي تركي: المعارضة لن تدعم إرسال قوات إلى ليبيا

ذكرت وسائل الإعلام التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول إقناع حزب "الشعب الجمهوري" بدعم تصويت البرلمان التركي على إرسال قوات تركية إلى ليبيا، تنفيذا للاتفاقية الأمنية المبرمة مع فايز السراج رئيس حكومة طرابلس.

وفي هذا السياق، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التركي، تورجوت محمد أوغلو، لـ"الوطن"، إن المعارضة التركية عارضت التدخل العسكري التركي في شمال سوريا وهي الآن أيضا ترفض التدخل العسكري في ليبيا، لدعم الحكومة المحسوبة على الإخوان هناك.

وأضاف: "حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي غير مقتنع بالمرة بفكرة إرسال جنود إلى الخارج، ويرى أن هذه التحركات أتت بعوائد سلبية وخيمة على البلاد".

ولفت "محمد أوغلو" إلى أن تركيا لم تعاني عزلة في تاريخها، كما تعاني في الوقت الحالي في ظل خسارتها معظم الدول العربية والأوروبية، وتوتر علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع الكاتب الصحفي التركي: "لذلك أؤكد أن المعارضة سترفض حيل أردوغان ولن تدعمه في إرسال قوات إلى ليبيا".