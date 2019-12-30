مؤلف "يوم تلات": ألفت الأغنية للمزاج.. "ومش لون عمرو دياب خالص"

قال الشاعر ومؤلف الأغاني تامر حسين، إن أغنية "يوم تلات" للفنان عمرو دياب حققت نجاحاً كبيرا على المستوى الجماهيري في 2019.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "الأغنية كانت غريبة جداً على عمرو دياب ورغم ذلك فإن نجاحها الأساسي يعود له، خاصة أن الملحن كان عملي الأول معه وهو عزيز الشافعي، ولما قابلته للمرة الأولى في 2016 قلت له عاوزين نغني أغاني إحنا لمزاجنا، وكان عنده جملة لحنية ولأني أجيد الغناء وليا ذوقي الخاص في الألحان غنيت (فتفتوا الفتافيت)، ثم بنيت عليها وأخذت من الحروف يوم (تلات تلات بنات أخدوني)".

وتابع: "الأغنية كانت لمزاجنا وغير مقصودة فوجئت بمكالمة الفنان عمرو دياب لي، وقالي إنه أخذها فاستغربت لأنها مش شبهه مع أني بعتها له في 2017 من باب الفكاهة، لتدخل الأغنية ضمن 44 أغنية قدمتها مع المطرب عمرو دياب".

وأردف: "حاولت أن أقول لعمرو دياب إن الاغنية مش شبهه لكنه كان متحمساً جداً، ولما فكرت في تغيير بعض الكلمات رفض وقالي تعالي بقى نجهز الأغنية، وعندما فكرنا أثناء العمل في قفلة الأغنية قلت له تكون هم أحلى ما شفت بعيوني، فقالي سيب النهاية مفتوحة مثيرة للجدل، وخلي نهاية الأغنية (فتفتوا الفتافيت) وأصر عليها".