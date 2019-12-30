أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم، استئناف العمل في حقل الناصرية النفطي جنوب البلاد، وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد ـ في تصريح لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية ـ إنه تم صباح اليوم استئناف العمل بحقل الناصرية النفطي، وذلك بعد توقف دام يوما واحدا بسبب قطع الطرق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين مع تعذر وصول العاملين للحقل، وأوضح جهاد، أنه تم إخلاء الطريق منذ أمس الأحد وأصبحت الطرق مفتوحة أمام العاملين، مشيرا إلى أن استئناف العمل تم بالطاقة الاعتيادية.

وكانت شركة نفط ذي قار أعلنت أمس الأحد، عن خسارة العراق 100 ألف برميل نفطي من إنتاجه بسبب غلق أكبر حقل في المحافظة بعد غلقه من قبل محتجين. وكان مجموعة من المتظاهرين تمكنوا أمس الاول ، من إيقاف إنتاج النفط في حقل الناصرية العملاق الواقع على بعد 38 كيلومترا شمال غربي مدينة الناصرية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

ويشهد العراق منذ 3 أشهر مظاهرات ضد الحكومة، وتتركز هذه الاحتجاجات في بغداد وعدد من المدن في المحافظات الجنوبية. وتعرضت الاحتجاجات منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر الماضي، لقمع واسع أدى إلى مقتل قرابة 460 شخصاً وإصابة 25 ألفا، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".