أعلنت روسيا، اليوم، أن العمل يجري بشكل مكثف لتطوير أسلحة جديدة لمقاتلات الجيل الخامس "سو-57".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن الرئيس التنفيذي للمجمع الروسي لصناعة الطائرات يوري سليوسار، قوله إن "سو-57" ستتمكن من استخدام عدد كبير من الأسلحة الجديدة والتي تم تطوير بعضها بالفعل وبعضها لا يزال قيد التطوير.

وأوضح سليوسار، أن نتائج تقرير لجنة التحقيق بشأن تحطم المقاتلة "سو-57" مؤخرا أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرق البلاد، ستستخدم في تحسين أداء المقاتلة.

جديرب الذكر، أن مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس تحطمت في 24 من الشهر الجاري أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرق البلاد، وتعتبر "سو-57" أحدث مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، وهي مخصصة لتدمير جميع الأهداف الجوية والبرية.