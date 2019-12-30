اليوم.. قطع مياه الشرب عن مركز الرياض 11 ساعة لغسيل المحطة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفرالشيخ، انقطاع المياه بمدينة الرياض، اليوم الاثنين، لإجراء أعمال صيانة المحولات وغسيلها بالمحطة.

وذكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض في كفرالشيخ، برئاسة أحمد الشناوي، رئيس المركز والمدينة، أنه سيتم قطع المياه من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساء، وذلك لإصلاح وغسيل محطات إنتاج مياه الشرب بالحاج علي.

وأكدت الوحدة المحلة، في بيانها، أن انقطاع المياه سيكون عن مناطق "مدينة الرياض، فرج الكبرى، المثلث، وقرى الحصفة وتوابعها، الرصيف وتوابعها، أبو قايد، الضبعة، عباس الحو، أبومصطفى وتوابعها، الرغامة وتوابعها، البريه وتوابعها".

وأهابت بجميع المواطنين وجميع الجهات المعنية القاطنين بمركز الرياض، بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال تلك الفترة.