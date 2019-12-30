قالت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عن مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Voice Senior" بأنه مسؤولية كبيرة للغاية.

وعلى هامش حضورها العرض الخاص لفيلم "الفلوس" من بطولة الفنان تامر حسني في العاصمة اللبنانية بيروت، أجرت الفنانة نجوى كرم لقاء ببرنامج "ET بالعربي"، والذي أوضحت من خلاله بأنها تتمني أن تكون بقدر المسئولية التي تواجهها بلجنة التحكيم.

وعن المشتركين ببرنامج "The Voice Senior" وإختلافهم عن أي برنامج مسابقات أخر أوضحت نجوى كرم بأن الناس أصبحوا يملكون خبرة أكبر من الفنانين وبأن الشعوب العربية ذواقة للفنون وبأن الفن الجيد يثبت نفسه.

يذكر أن الفنانة نجوى كرم حرصت على حضور العرض الخاص لفيلم "الفلوس" في بيروت بصحبة كل من الفنانين وليد توفيق وأنابيلا هلال وفادي حداد وكميل طانيوس والإعلامي، ولاعب كرة السلة اللبناني طوني بارود، وعادل كرم، وطارق أبو جودة.