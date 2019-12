View this post on Instagram

التقينا بـ #نجوى_كرم وسألناها عن استعدادها لـ The Voice Senior فما هو رأي نجوى بهذه التجربة؟ خاصة أن أعمار المشاركين أكبر من 60 سنة؟ شاهدوا تفاصيل اكثر في موقعنا و لينك البايو @etbilarabi