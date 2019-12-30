سكرتير عام الأقصر يتفقد سير العمل بإدارات المحافظة بالعوامية

قام اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، بجولة تفقدية للإدارات التابعة لديوان عام المحافظة والواقعة في منطقة جزيرة العوامية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل بتلك الإدارات.

وتفقد موافي إدارات التنمية السياحية والتنمية الآثرية، والشبكات، والملفات، والعقود والمشتريات ،والقيد والحفظ ،والأملاك ، ومركز المعلومات، وخدمة المواطنين والإدارة الهندسية، وغيرها، كما التقى عددًا من الموظفين حيث وجه بضرورة انتظام سير العمل وأهمية الالتزام بالمواعيد المقررة والاتقان التام للعمل.

وشدد على حسن معاملة المواطنين وفقاً للقوانين، وأكد على ذلك أثناء مقابلة عدداً من المواطنين المترددين على تلك الإدارات واستمع لمشاكلهم وقام بحلها بشكل فوري.