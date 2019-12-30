تعرف على شروط المشاركة في مسابقة الأم المثالية 2020 بالإسكندرية

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الزمالك يفتح خزائنه لترضية اللاعبين

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فتح طرق مدينة الحسنة بوسط سيناء بعد إزالة الرمال المتراكمة

فتح طرق مدينة الحسنة بوسط سيناء بعد إزالة الرمال المتراكمة

التعليم العالي تؤسس منطقة حرة للابتكار 2020.. رواد الأعمال: أمر مشجع

التعليم العالي تؤسس منطقة حرة للابتكار 2020.. رواد الأعمال: أمر مشجع

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سكرتير عام الأقصر يتفقد سير العمل بإدارات المحافظة بالعوامية

سكرتير عام الأقصر يتفقد سير العمل بإدارات المحافظة بالعوامية

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