تعرف على شروط المشاركة في مسابقة الأم المثالية 2020 بالإسكندرية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية عن المسابقة السنوية للأم المثالية والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، وتأتي المسابقة في ضوء حرص الدولة على تكريم الأم إيمانا واعترافاً بدورها في الأسرة والمجتمع.

وبدأت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية من خلال إدارة الأسرة والطفولة، بفتح باب تلقى طلبات الاشتراك في مسابقة الأم المثالية 2020، على أن يكون التقديم لهذه المسابقة في الإدارة الاجتماعية التابع لها عنوان المتسابقة، وتستمر تلقي طلبات التقديم حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير 2020، ومن أهم الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات ما يلي:

- ألا يقل سن الأم عن 50 سنة في 31 ديسمبر 2019

- الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل

- ألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء.

- أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي، ويستثنى الابن المعاق ذهنياً غير القابل للتعلم.

- التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية.

- ترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها.

- إيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء.

- تعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات.

- إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الأسري للأبناء بدور الرعاية.

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام:

- تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات

- تكريم للأم البديلة.

-أم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

-أم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية.