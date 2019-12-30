افتتح اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، صباح اليوم، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، واللواء ايهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي محطة صرف صحي الحسني والكراني لتدخل الخدمة بطاقة قدرها 5 آلاف متر مكعب، بتكلفة تقدر بـ15 مليون جنية وتخدم 25 ألف نسمة من أهالي المنطقة بحي الجناين.

وخلال الافتتاح كلف المحافظ الشركة القابضة وحي الجناين بالتنسيق مع المواطنين لسرعة توصيل خطوط الصرف الخارجية للمنازل علي الشبكة الرئيسية، محذرا المواطنين بعدم توصيل أي خطوط عشوائية والالتزام بالشبكة الرئيسية .

وأكد صقر على أن المحافظة تولي اهتمام شديدا بحي الجناين والقطاع الريفي وتنفذ الآن عدة أعمال في مجال الرصف والإنارة العامة وتدعيم البنية التحتية والمرافق ضمن خطة التطوير التي تقوم بها محافظة السويس على مستوى الأحياء، مشيرا إلى أن هناك دراسة بمجلس الوزراء لتحويل حي الجناين لمركز ومدينة لضم جميع المناطق والقرى المحرومة من الخدمات لتوفير اعتمادات مالية أكبر تعود بالنفع على المواطنين.

حضر الافتتاح كلا من محمد المصري وطلعت خليل وطارق متولي أعضاء مجلس النواب ومحمود زهرة مدير عام فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة وعالية فريد رئيس حي الجناين والقيادات التنفيذية ومديري الشركة المنفذة للإنشاءات والأعمال.