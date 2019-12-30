أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا" استدعائها لـ 1380 سيارة من السوق الصينية اعتبارا من 10 يناير المقبل، بسبب مشاكل في أحزمة الأمان.

وحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق ذكرت في بيان اليوم الاثنين، أن الاستدعاء الذي قدمته شركة تويوتا موتور للاستثمار المحدودة يشمل 723 سيارة مستوردة من طراز Alphard Hybrid تم تصنيعها في الفترة بين 19 أغسطس إلى10 سبتمبر 2019، و657 سيارة مستوردة من طراز Vellfire Hybrid تم تصنيعها في الفترة بين 19 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2019.

وأضافت المصلحة، أن سبب الاستدعاء يعود إلى أن أحزمة الأمان قد تفشل في العمل عند اصطدام السيارة بسبب عيوب في قفل الطواريء.

ومن المقرر، أن تقوم شركة صناعة السيارات باستبدال الأجزاء التالفة مجانا للقضاء على مخاطر السلامة.