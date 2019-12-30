ضرب زلزال بلغت قوته 3.5 درجة على مقياس ريختر جنوب شرقي كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم، ووقع الزلزال بعد وقت قصير من منتصف الليل الساعة 00:32 بالتوقيت المحلي على بعد حوالي 15 كيلومترا شمال شرق مدينة "ميريانج" في إقليم كيونج سانج الجنوبي، على عمق 20 كم، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الكورية، التي أكدت النبأ في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وشعر الناس بالهزات في جميع أنحاء الإقليم، ولكن لم تحدث أضرار، فيما تلقى مركز الإطفاء المحلي 26 مكالمة هاتفية لمعرفة ما إذا كان الزلزال قد وقع أم لا، وعندما تبلغ قوة الزلزال 4 درجات، يمكن أن يشعر غالبية الناس بالهزة ويمكن أن يستيقظوا إذا حدث الزلزال أثناء الليل. فيحدث اهتزاز للنوافذ والأطباق، وفقا لوكالة الأرصاد.

وكانت كوريا الجنوبية قد تعرضت لأقوى زلزال هذا العام يوم 19 أبريل بقوة 4.3 درجة، وكان مركزه في البحر على بعد 54 كم شمال شرق مدينة دونجهيه في إقليم كانجوون.