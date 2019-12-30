حصلت " الوطن" على أحدث صور لمنطقة مثلث ماسبيرو حاليا من أعمال بناء للعقارات الجديدة والشكل النهائي بعد انتهاء أعمال البناء والتطوير خلال الفترة المقبلة.

قال ايهاب حنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، إنه جار متابعة مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، واستمرار أعمال إنشاء الأبراج السكنية الخاصة بالراغبين في العودة للمنطقة بعد التطوير، حيث وفرت الدولة إيجارات مؤقتة طوال فترة التطوير للأهالي لحين العودة واستلام وحداتهم حسب الرغبات التي تم طلبها وجرى توفير الإيجارات عن مدة زمنية 30 شهرا دفعة واحدة.

وأشار حنفي إلى أن أعمال الإنشاء بدأت تظهر على سطح الأرض بعد الانتهاء من عمل الخوازيق ومعالجة التربة لإمكان تنفيذ المخطط الذي يحاكي الطراز المعماري للقاهرة الخديوية، ويزيد من القدرة التنافسية للعاصمة المصرية لتصبح مدينة القاهرة عالمية ومتكاملة ومستدامة وقبل هذا كله تليق بالمواطن المصري بما يحقق العدالة الاجتماعية.

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