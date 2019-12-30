أعلنت السلطات الفرنسية إنقاذ 19 مهاجراً مساء أمس الأحد قبالة شواطئ دونكيرك في شمال فرنسا، بينما كانوا يحاولون العبور إلى بريطانيا بواسطة قارب صغير، وقالت المديرية البحرية في المانش وبحر الشمال في بيان، إن القارب الذي كان على متنه 16 رجلاً وامرأة وطفلان، واجه صعوبات عندما كان على بعد 7 كيلومترات من الساحل قرابة الساعة 09:00 مساءا بالتوقيت المحلي"10:00 مساء بتوقيت القاهرة".

وشاركت في عملية الإنقاذ مروحية تابعة للبحرية وزورق لخفر السواحل وقارب نجاة تابع للجمعية الوطنية للإنقاذ في البحر، وحُول مسار قارب للصيد لإغاثة المهاجرين، ووصل المهاجرون، الذين كان بعضهم يعاني من انخفاض في حرارة الجسم، إلى الساحل الفرنسي بعيد منتصف الليل. وفي وقت مبكر صباح أمس الأحد، تمت إغاثة 30 شخصاً في المانش خلال عمليتي إنقاذ، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".