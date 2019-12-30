نفت شركة "جوجل" العالمية تعاونها مع الفنانة بدرية طلبة فيما يخص الاستعانة بصوتها في تطبيق الخرائط الخاص بالشركة "Gps"، تنفيذًا لرغبة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر مسؤول بالشركة، لـ"الوطن": "بقدر استمتاعنا بأفلام (بدرية طلبة) وإعجابنا بالفكرة، نود تأكيد عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google".

وتابع: "تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بالصوت الحالي نفسه".

وأعلنت الفنانة بدرية طلبة، أمس، خلال مكالمة فيديو، ببرنامج "مساء دي إم سي"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على قناة "دي أم سي"، أنها بصدد عمل تطبيق "Gps" بصوتها، تنفيذًا لرغبة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها التقت مسؤولي "جوجل" في مصر وعرضت الفكرة عليهم، وجارٍ الدراسة لتنفيذها.