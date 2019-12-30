أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد بداية من الأول من يناير 2020 وحتى يوم 30 من الشهر ذاته، وذلك وفقا لرئاسة الجمهورية التونسية.

وكان أمر رئاسي قد صدر بتاريخ 30 أغسطس الماضي، بتمديد حالة الطوارئ بالبلاد بداية من 3 سبتمبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2019.

جدير بالذكر، أن تمديد حالة الطوارئ يتواصل منذ 24 نوفمبر 2015 بتونس، على إثر العملية الإرهابية التي جرى خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وأسفر الهجوم الانتحاري عن مقتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي، وجُرح آخرون.